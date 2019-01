Embarcação com mais de 10 toneladas de pescados foi apreendida em Óbidos

Por volta das 23h deste sábado, dia 26, foi apreendido mais um barco, denominado Fé em Deus, com peixes da espécie Mapará e outras espécies, que estão com a pesca proibida, por conta do Defeso. Segundo informações, a embarcação foi apreendida nas proximidades da comunidade Livramento e foi interceptada com mais de 10 toneladas de pescado, segundo estimativa da SEMMA.

Com as denuncias e a fiscalização intensificadas, as apreensões de pescados aumentaram consideravelmente esta semana, com a apreensão de várias embarcações com pescados irregulares, chegando próximas as 50 toneladas.

Segundo Every Aquino, Secretário de Meio ambiente de Óbidos, em entrevista, comentou que antes do defeso houve palestras de conscientização, mas tem pescadores que não se contentam somente com o seguro defeso e continuam cometendo esse tipo de infração. O secretário lamentou que essas apreensões estejam acontecendo, pois a preservação é de primordial para manutenção da espécie. Informou também que o pescado apreendido está sendo distribuído para população carente de Óbidos.

Hoje (27), pela manhã, os procedimentos legais estão sendo tomados com a emissão de TCO e multas pelas infrações cometidas, aos responsáveis pelo ilícito, como forma de coibir a pesca durante o defeso.

Segundo informações, os pescados apreendidos só serão distribuídos à população obidense nesta segunda-feira, dia 28.

