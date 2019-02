Saída da cidade de Óbidos, pela PA-254 até o IFPA, recebeu iluminação pública

A primeira etapa do projeto de iluminação da entrada da cidade, do trecho que vai do “Posto Progresso” até o campus do IFPA, na Área Industrial, foi entregue na noite desta quinta-feira (31).

Pela primeira vez a área recebeu iluminação pública, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores da região e principalmente dos alunos do instituto.

Pouco mais de 1 km da avenida que inicia no aeródromo da cidade foi contemplado com o investimento financiado totalmente com recursos municipais. Ao todo, 22 postes receberam iluminação com lâmpadas de 400 volts, garantindo uma excelente visibilidade no trecho.

Mais segurança para quem trafega diariamente pela região e mais qualidade de vida para os moradores.

FONTE: Ascon/Pmo – Fotos de Odirlei Santos

