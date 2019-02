Chuva torrencial causou danos na cidade de Óbidos

Nos últimos dias o índice pluviométrico no Pará está muito alto, de 52.6 mm, considerado alto pelo Instituto de Meteorologia do Pará (Inmet), o que já causou muitos danos em vários municípios do Pará.

Em Óbidos, neta quinta-feira, dia 07, uma chuva torrencial atingiu o Município de Óbidos e já causou vários danos na cidade. Segundo informações da Defesa Civil de Óbidos, já foram registradas várias ocorrências em diferentes bairros da cidade.

No bairro Bela Vista, 4 postes de sustentação da rede elétrica caíram e outros 2 tombaram próximo ao residencial Adonias Silva. O trânsito de pedestres e veículos foi interditado no local pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), até que a empresa concessionária de energia normalize a situação.

A antiga residência do Goiano, que ficava no final da Rua do Comércio (Siqueira Campos), próximo ao Mercado de Peixe, desabou. O Goiano, um Sr. de Idade, que fez sua casa naquele local, não estava mais morando nela, pois a Defesa Civil já havia interditado, e o mesmo estava morando de aluguel.

Agentes da Defesa Civil de Óbidos estiveram nos locais mais atingidos, para dar assistências necessárias aos casos.

