Museu de Óbidos ameaçado de fechamento

O Diretor do Museu Integrado de Óbidos, o jornalista Ronaldo Brasiliense, divulgou nesta quinta feira, dia 07, uma carta ao Povo Obidense, falando da situação do Museu de Óbidos. Relata os problemas que vem enfrentando, principalmente da questão financeira, como também dos problemas estruturais que o prédio do Museu está apresentando e finalizando pede ajuda ao povo obidenses para salvar o Museu do fechamento.

Veja a Carta na íntegra:

CARTA AO POVO OBIDENSE

Museu de Óbidos ameaçado

As fortes chuvas que caem sobre nossa cidade exibiram nos últimos dias um quadro dramático e devastador: a situação do Museu Integrado de Óbidos, abandonado pela população e que vem sendo mantido graças a doações de algumas famílias abnegadas, que garantem menos de R$ 500,00 por mês para o pagamento das contas de energia elétrica, água e manutenção de seu precioso acervo. Herdamos uma dívida superior a R$ 15.000,00 das administrações passadas e não temos recursos sequer para pagar um funcionário.

Pergunta que não quer calar: como manter o Museu Integrado de Óbidos aberto à população se os poderes constituídos do município e a própria sociedade civil obidense não auxiliam em sua manutenção?

O que faz a Câmara Municipal de Óbidos, que há quase dois anos não vota o projeto de lei que transforma o Museu Integrado em Ponto de Memória do Ministério da Cultura, que já foi até extinto pelo atual governo federal?

Por onde andam os cidadãos abastados que declaram diuturnamente seu amor por Óbidos, cidade-presépio que curtem no carnaval e nas férias de julho, mas não contribuem com um centavo sequer na preservação de um patrimônio fantástico do povo obidense?

Acorda, povo obidense!

Ou todos nós, unidos, salvamos o Museu Integrado de Óbidos, aqui e agora, ou a alternativa será fechá-lo.

Infelizmente, este é o quadro real.

FONTE: Carta e Fotos do perfil de Ronaldo Brasiliense

FOTOS....



