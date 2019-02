Pré Carnapauxis: Bloco Xupa Osso leva o seu ‘frevo’ para as ruas de Óbidos

O “arrastão” do Xupa Osso movimentou Óbidos, cidade que fica localizada no oeste do Pará, em mais uma apresentação do período de Pré-Carnapauxis. O bloco que tradicionalmente apresenta-se aos domingos gordos de carnaval atraiu um público empolgante como de costume.

Ruas estreitas no centro histórico tomadas por foliões, maisena e muita diversão, era o cenário da tarde de mais um típico domingo de pré-carnaval, evento que é realizado de forma independente pelos blocos carnavalescos em preparação para o período oficial da festa que esse ano será realizada de 27 de fevereiro a 5 de março.

Famoso por ser batizado com o apelido dado para quem nasce em Óbidos, o “Xupa Osso” atrai brincantes vindos de diversas cidades da região e até de fora do estado. Só do município vizinho de Oriximiná, foram necessárias duas embarcações de grande porte para transportar os animados passageiros que fizeram uma verdadeira invasão na cidade das ladeiras em busca de folia.

Maiara Assunção veio acompanhada de familiares e amigos. A estudante que já esteve em Óbidos em outros carnavais, disse que o Carnapauxis tem uma energia diferente que agrada a todos. “O carnaval daqui é diferente. A cultura de Óbidos nesse sentido é muito bacana e a gente sempre que pode vem brincar. No carnaval não tem essa de pior ou melhor. Aqui tudo é cerveja paz e amor”, brincou.

A organização do evento não abriu mão de fazer o percurso mais longo do que habitualmente é percorrido pelos demais blocos, umas das características que tornam o Xupa Osso um autêntico bloco de rua.

“Nosso único objetivo é proporcionar diversão e alegria aos nossos brincantes que amam o carnaval de rua de Óbidos. Somos o bloco do abadá, do percurso longo, do frevo e da folia pelas ruas da cidade, e isso não podemos mudar”, ressaltou o presidente Yago Henrique.

Frevo Xupa Osso

Diferente dos demais blocos do Carnapauxis, o Xupa Osso não tem um tema específico para apresentar nesse ano. A novidade é o retorno do estilo frevo na música oficial. O “Frevo Xupa Osso”, composição do ex-presidente Jorge Ary e Paulo André Chaves, com interpretação de Neto Moreno, apresenta uma música envolvente com um arranjo carregado de metais que fala das belezas de Óbidos e de seu povo.

A apresentação oficial do Xupa Osso será no dia 3 de março, no domingo de carnaval. Para os brincantes que desejarem comprar o abadá 2019, a diretoria anunciou que os kits já estão à venda com os membros da diretoria no valor de R$ - 40,00

Por: Érique Figueirêdo e Fotos de Mauro Pantoja – Ascom /Pmo

