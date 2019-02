Prefeitura de Óbidos realiza a contratação de estruturas e bandas para o Carnapauxis

Contratações de estruturas e bandas para o Carnapauxis custarão aos cofres municipais R$ 303.405,50. Em 2016, os gastos com o evento ultrapassaram 600 mil reais, valor que teve uma redução de 48,78% após a licitação, referente a esse ano.

A pouco mais de duas semanas para o início do Carnapauxis 2019, a Prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, por meio da Comissão Permanente de Licitações (CPL), divulgou nesta quarta-feira (13) que sete empresas foram declaradas vencedoras dos pregões que tiveram como objetivo a locação de estruturas para a arena do “Fobodromo”, trios elétricos e contratação de bandas musicais.

As licitações foram realizadas em dois dias. Na segunda-feira (11), cinco empresas obidenses que concorreram ao pregão realizado na modalidade menor valor por item, venceram os lotes 1 e 2 para tocatas no palco e no trajeto dos blocos. Outras três empresas foram declaradas vencedoras do lote 3 para locação de trios elétricos nos sete dias de evento. Ao todo serão investidos R$ 137.605,50 para a contratação dos serviços.

Na terça-feira (12), foi a vez do certame para a locação de estruturas de palco, som, iluminação, telão de led, grupo gerador, banheiros químicos, grids e seguranças. Duas empresas de Santarém ganharam o pregão realizado na modalidade menor preço por lote. Os serviços foram contratados pelo valor de R$ 165.800,00.

Ao todo, as contratações custarão aos cofres municipais R$ 303.405,50. Em 2016 os gastos com o evento ultrapassaram 600 mil reais, valor que teve uma redução de 48,78% após a licitação ser realizada na forma de pregão presencial na modalidade menor preço, a partir do carnaval de 2017. A medida resultou em uma economia de mais 300 mil reais em 2019, se comparado aos R$ 609.572,00 licitados a três anos atrás.

“Conseguimos reduzir os gastos sem que a qualidade das estruturas sofresse qualquer tipo de alteração. Vale lembrar que é a prefeitura que banca cem por cento esse carnaval, e esse resultado positivo é fruto do empenho da nossa equipe da Secretaria de Cultura e da nossa licitação que conduz sempre com muita transparência esses processos”, ressaltou o prefeito de Óbidos, Chico Alfaia.

Outra medida para equilibrar as despesas do Carnapauxis foi a valorização de artistas locais e o fechamento de parcerias com instituições governamentais e não governamentais que tem colaborado com os trabalhos de ornamentação da arena do “Fobodromo” e dos pontos de recepção dos turistas.

“Com essas parcerias conseguimos retirar a ornamentação da licitação e economizar aproximadamente 40 mil reais. Hoje a Secretaria de Cultura está trabalhando com artistas e pintores de Óbidos e alguns dos nossos próprios servidores, reutilizando muito material e fazendo um trabalho que vai manter o brilho da nossa festa”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Eduardo Dias.

Fogos e monitoramento

Na próxima segunda-feira (18), deverá ser realizado os processos licitatórios para a compra de fogos de artifícios e contratação de empresa especializada em monitoramento por meio de câmeras que serão fixadas em pontos estratégicos dentro e fora da área do evento.

Período oficial

O período oficial do Carnapauxis 2019 será realizado de 27 de fevereiro a 5 de março com a apresentação de sete blocos: “Vai ou Raxa”, “Mirim Unidos do Umarizal”, “Serra da Escama”, “Xupa Osso”, “Águia Negra”, “Unidos do Morro” e Blocos das “Virgens”.

Por: Érique Figueirêdo – Ascom/Pmo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.