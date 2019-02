Iniciou o ano letivo da Rede Estadual de Ensino, em Óbidos

O ano letivo de 2019 da rede estadual de ensino, iniciou nesta segunda-feira, dia 18, em Óbidos, onde existem duas escolas Estaduais do Ensino Médio: A escola Maurício Hamoy e a escola São José.

Registramos algumas imagens na Escola Maurício Hamoy, onde o Diretor Daniel Bentes, junto com os professores, recepcionaram os alunos no pátio coberto da escola, onde foram dadas as orientações gerais, tudo para facilitar a vida dos estudantes, em mais um ano letivo.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS….



