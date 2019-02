SEMSA entrega Kits de trabalho para agentes comunitários de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos entregou nessa segunda-feira, 18, 105 kits de instrumentos de trabalhos para os agentes comunitários de saúde da sede e localidades no município. A entrega aconteceu na Sede do Sindicato do Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos (STPMO), que contou com a presença da secretária de saúde Natália Rodriguês, Izabela Taketomi Coordenadora Municipal dos ACS e agentes comunitários.

Cada agente comunitário recebeu um kit acompanhado de Farda, 2 camisas, capa de chuva, sombrinha, bota de segurança, bota sete éguas, caderno, caneta, lápis, borracha, cola, régua e corretivo. Tudo isso custeado pelo Fundo Municipal de Saúde.

A secretária de Saúde Natália Rodrigues, explanou: “A nossa equipe vem desenvolvendo um bom trabalho à frente da secretaria. Fico feliz pelo avanço significativo tanto no atendimento à população quanto a atenção prestada as comunidades do município. Esse momento faz parte de uma ação que beneficia os agentes comunitários de saúde renovar todos os seus instrumentos de trabalho. Estamos sempre valorizando os nossos funcionários que não medem esforços para realizar um bom trabalho”.

A Coordenadora Municipal dos ACS e agentes comunitários de saúde, Izabela Taketomi, declarou aos agentes comunitários de saúde que está feliz pelo empenho e dedicação dos trabalhos que realizam nas comunidades.

Por: Odirlei Santos - Fotos: Odirlei Santos - ASCOM-PMO

