Vendedores que atuarão durante o Carnapauxis participaram de palestra

A Prefeitura de Óbidos, por meio da parceria entre as Secretarias municipais Semcult, Semsa e Semdes, realizaram na tarde desta terça-feira (19), no espaço superior da Casa de Cultura, palestras com as pessoas que atuarão com vendas no período do Carnapauxis.

O encontro visa ressaltar a importância da geração de renda no município, a importância da formalização do MEI, a manipulação de alimentos, o melhor aperfeiçoamento da forma de trabalhar com o público, obedecendo as exigências da fiscalização da vigilância sanitária.

As palestras foram realizadas pela técnica da Sala do Empreendedor Jeanete Lima e pelo responsável do setor de vigilância sanitária do município o Sr. Noelson Ribeiro.

Os vendedores agradeceram as informações e orientações repassadas pelos setores, pois tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas e discutir a grande importância da geração de renda durante a programação do Carnapauxis, que recebe nesse período milhares de turistas de todo o Brasil.

A iniciativa vai ao encontro da política municipal da administração pública, que incentiva o empreendimento na cidade.

FONTE: Ascom/Pmo

