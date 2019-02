SEMSA realiza atendimento em Saúde da Família Ribeirinha

A Secretaria Municipal de Saúde, considerando a especificidade local e de acesso do município Óbidos para a assistência à saúde, hoje vem apresentar a nova modalidade de Estratégia Saúde da Família, denominada “Estratégia Saúde da Família Ribeirinha- ESFR”, na qual é levada a assistência da saúde para a população ribeirinha em loco.

As Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (ESFR) desempenham a maior parte de suas funções em Unidades de Apoio, localizadas em comunidades pertencentes à área adscrito, cujo acesso se dá por rio e que, pela grande dispersão territorial, necessitam de embarcações para atender às comunidades dispersas do território.

A equipe é composta por uma Médica, 2 Enfermeiras e 3 técnicas de enfermagem, e contam com o apoio ainda dos Agentes Comunitários de Saúde das comunidades assistidas. São realizadas: Consultas Médicas, Consultas de Enfermagem para os programas estabelecidos pelo Ministério da Saúde, realização de Testes Rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites B e C, Vacinação e administração de Vitamina A.

As comunidades já contempladas com os atendimentos foram: Nossa Sra. Das Graças e Sagrado Coração de Jesus, na região do Parú, nos dias 13 e 14 de fevereiro, e no último dia 20, as comunidades atendidas foram: Muratuba, Muratubinha e Santa Cruz, que juntas somaram um total de 92 consultas médicas, 61 consultas de enfermagem, 148 testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, 14 coletas de PCCU, além de aferição de P.A., glicemia capilar e entre outros atendimentos.

Outras comunidades de várzea serão atendidas conforme o planejamento executado pela equipe técnica da SEMSA, selecionadas de acordo com a concentração populacional e localização favorável para o deslocamento do maior número de ribeirinhos possíveis. As viagens acontecem duas vezes por semana, e serão mantidas com recursos do próprio programa, concedidos pelo Ministério da Saúde pela habilitação da equipe no município de Óbidos.

FONTE: Ascom/Pmo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.