Curso de Pedagogia em Óbidos é reconhecido pelo MEC com conceito 4

Com 118 alunos regularmente matriculados, o curso de Licenciatura em Pedagogia ofertado pela Ufopa no Campus Óbidos recebeu conceito 4, numa escala de 1 a 5, durante processo de avaliação para o reconhecimento do curso junto ao Ministério da Educação (MEC). O reconhecimento de curso é uma condição necessária para a validação dos diplomas emitidos pela Universidade.

A visita dos avaliadores, docentes de instituições de ensino superior que integram o banco de avaliadores do MEC, ocorreu nos dias 8 e 9 de abril de 2019. “Vejo este resultado como uma vitória, um resultado positivo de superação diante das inúmeras dificuldades que os campi fora de sede da Ufopa têm, principalmente em relação à infraestrutura”, avalia a professora Raimunda Costa, diretora do Campus de Óbidos e coordenadora do curso de Pedagogia.

Para a avaliação, são analisadas: a organização didático-pedagógica do curso (1ª dimensão); o corpo docente e tutorial (2ª dimensão); e infraestrutura (3ª dimensão). A nota máxima é 5. No caso do curso de Óbidos, a organização didático-pedagógica recebeu conceito 4, o corpo docente e tutorial foi avaliado com nota 4,11 e a infraestrutura teve nota 3,13.

“Nosso projeto pedagógico de curso (PPC) atende aos requisitos legais e foi elogiado pelos dois avaliadores, assim como a atuação do corpo docente. Foi bom ouvir de um dos avaliadores que a melhor expressão do trabalho realizado no Campus são nossos alunos, por se comunicarem bem, defenderem o curso e o que acreditam com segurança e coerência. Estamos de parabéns, mas o mérito é da Ufopa, por mais um curso com bom desempenho”, enfatiza a diretora.

O curso de Pedagogia foi implantado em Óbidos no ano de 2015. Os 40 alunos da primeira turma colam grau em 2019. Além da diretora, a licenciatura conta com mais oito professores no corpo docente, sendo quatro doutores, uma doutoranda e três mestres.

FONTE: Comunicação/Ufopa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.