SEMANA SANTA 2019: Grupo de Teatro Getsêmani encena a Via Sacra em Óbidos

Há 26 anos, durante a Semana Santa, o Associação Cultural e Tetro Getsêmani vem encenado a Via Sacra em Óbidos. Como sempre, a encenação atrai centenas de pessoas numa grande demonstração de fé, quando jovens atores do Grupo, cerca de 60, realizam a apresentação e emocionam as pessoas que acompanham a Via Sacra durante todo o percurso, pelas ruas da cidade.

Este ano, o grupo encenou a via sacra em dois atos: o primeiro ato aconteceu na noite de quinta-feira, dia 18, na Praça da Cultura; O segundo ato foi apresentado na sexta-feira santa, dia 19, iniciou na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Bairro de Fátima, as 8h, encerrando na Catedral de Santana.

Nesse percurso foram encenadas as estações, sendo que cada uma representa uma cena da Via Sacra, onde os atores reproduziram o sofrimento de cristo após ser condenado, até a sua crucificação, que aconteceu próximo a Igreja de Bom Jesus.



Realizada durante a Semana Santa, a Via Sacra é um ato litúrgico celebrado pela Igreja Católica para relembrar a paixão e morte de Cristo. Durante a cerimônia, enquanto o sacerdote lê trechos dos Evangelhos, os católicos meditam diante de 14 estações que representam as principais cenas da saga de Jesus.

A encenação é considerada uma das mais importantes do contexto cultural e religioso de Óbidos e está registrada no calendário cultural do município de Óbidos. O Grupo Getsêmani que tem como coordenadores Lourdes Bentes e Evaldo Garcia, com a direção de Geadre, não mediram esforços para mais um ano colocar o Grupo na encenação da Via Sacra, combinado com o esforço e a dedicação de seus atores.



O exercício da Via Sacra consiste em que os fiéis percorram mentalmente a caminhada de Jesus a carregar a Cruz desde o pretório de Pilatos até o monte Calvário, meditando simultaneamente a Paixão do Senhor. Tal exercício, muito usual no tempo da Quaresma, teve origem na época das Cruzadas (séculos XI/XIII): os fiéis que então percorriam na Terra Santa os lugares sagrados da Paixão de Cristo quiseram reproduzir no Ocidente a peregrinação feita ao longo da Via Dolorosa em Jerusalém. O número de estações ou etapas dessa caminhada foi sendo definido paulatinamente, chegando à forma atual, de quatorze estações, no século XVI. O exercício da Via Sacra tem sido muito recomendado pelos Sumos Pontífices, pois ocasiona frutuosa meditação da Paixão do Senhor Jesus.



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

