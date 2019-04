REMO é  Bi Campeão Paraense 2019

Com o mangueirão lotado neste domingo, dia 21, se enfrentaram pela segunda partida da final da final do campeonato paraense de futebol, Remo X Independente, sendo que o Clube do Remo venceu por 2 x 0 e sagrou-se Campeão Paraense 2019.

Na primeira partida o Independente havia vencido o Remo por 1 x 0, com um gol contra de Marcão. Nesta partida, precisando vencer, o Remo foi pra cima do Independente e logo no início do primeiro tempo, um bola foi alçada na área, o goleiro do Independente falhou e foi gol do Remo. Remo 1 x 0 Independente, placar que foi até o final desta etapa.

No segundo tempo, um jogo foi meio morno, mas sempre o Independente indo pra cima do Remo, entretanto no final desta etapa, o atacante do remo Alex Sandro foi lançado e não perdoou, chutou cruzado e fez Remo 2 x 0 Independente, placar que foi até o final e deu o título para o Clube do Remo.

Com esse resultado o Remo sagrou-se Bi Campeão Paraense 2019.

Foto: O Liberal

