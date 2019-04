Em Óbidos, o Cartaz da Festividade de Sant´Ana 2019 foi lançado

Aconteceu neste domingo, dia 21, o lançamento do Cartaz da Festividade de Sant´Ana, 2019. O evento de lançamento ocorreu durante uma missa realizada na Catedral de Sant´Ana presidiada pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, auxiliado por padres da diocese.

Os obidenses lotaram a Catedral de Sant´Ana prestigiando o evento de lançamento do Cartaz, feito pela Coordenação da Festividade, que aconteceu no final da missa.

Dom Bernardo durante missa comentou: “A apresentação do Cartaz é o inicio de uma caminhada onde as pessoas se dispuseram a contribuir, agora deve estar sentido seu coração ardendo. Nós poderemos garantir que é a presença de Jesus Cristo”.

Beto Bentes, que é membro da Coordenação da Festividade, fez a apresentação do Cartaz, descrevendo cata item contido no Cartaz, que este ano terá como tema: “Doce Mãe deste rincão fortalece-nos na missão”. O Cartaz foi exposto no alto do mezanino da Catedral de Sant´Ana.

Em sua fala, Melinda Savino, também membro da Coordenação, agradeceu a contribuição dos colaboradores e garantiu o empenho da Coordenação para que a Festividade de Sant´Ana 2019, seja a mais bela possível.

Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2019

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2019 contará com os seguintes membros: Aucimário Santos, Melinda Savino, Beto Bentes, Betânia Iudice, Roberto Romero, Francisca Gercilene Amaral, Maranon Rocha, Cristiane Souza, o pároco Padre Davenir Andrade e Diácono Adalberto Santos.

Clique aqui para assistir o Lançamento do Cartaz, que foi transmitindo AO VIVO por este site.

www.obidos.net.br

CARTAZ

O cartaz da Festividade de Sant’Ana de 2019, apresenta para todos o tema escolhido para este ano: “Doce mãe deste rincão, fortalece-nos na missão”.

1 – Doce mãe.

Em destaque, o cartaz traz a imagem da doce mãe de nossa diocese: Senhora Sant’Ana, nossa padroeira. Sant’Ana é um exemplo a ser seguido, pois foi agraciada por sua persistência na fé e na sua confiança em Deus com a maternidade de Maria. A docilidade com que Senhora Sant’Ana criou Maria, consagrando-a a Deus, ainda criança, preparou Nossa Senhora para dar o seu SIM e cumprir sua missão de tornar-se a mãe do Salvador e nossa mãe. Peçamos para que Senhora Sant’Ana, com sua docilidade, nos ajude a dar o nosso sim.

2 – Deste rincão.

Que rincão? Nossa amazônia, nosso rio amazonas, nossa diocese de Óbidos, cuja área esta representada pela foto de satélite do nosso rio mar, apresentando, a partir do estreito de Óbidos, toda sua área missionária, com os afluentes, lagos e paranás, onde estão representadas de forma aproximada em sua posição geográfica, todas as suas paróquias, através da fachada de suas matrizes. Como referência à Catedral de Sant’Ana em Óbidos, Igreja mãe de nossa diocese, temos reproduzido na barra do cartaz, o desenho do corredor central, que leva ao altar do Senhor.

3 – Fortalece-nos na missão.

Que Sant’Ana nos fortaleça na missão de levar a todos a boa nova de que Jesus é o Salvador dos Homens, o que esta representado através do monograma JHS (Jesus hominum Salvator) na parte central do brasão da Catedral de Sant’Ana, que aparece como a marca d’agua em todo o fundo do cartaz.

4 – Créditos:

Arte: Fabiano Carvalho

Fotos: Mauro Pantoja e Vander Andrade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.