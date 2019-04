SEMED realiza reelaboração da proposta Curricular do município de Óbidos

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), por meio do Grupo de Trabalho responsável pela reelaboração da proposta Curricular do município de Óbidos, está realizando na manhã desta quarta-feira (24) no auditório da Casa de Cultura, o encontro com os gestores para apresentação da agenda, que marcará o início do Processo de Reelaboração do documento do município, que visa a Implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a partir de 2020 nas escolas.

De acordo com essa agenda, será realizado encontros nos Pólos, com início no dia 14/05 e encerrará no dia 12/07/2019, envolvendo Terra Firme, Meio Urbano e Várzea, cuja proposta é analisar os documentos e debater sobre o currículo existente e a reformulação deste, para atender as necessidades dos educandos do século XXI.

O gestor municipal Chico Alfaia, participou do encontro: “A Base Nacional Comum Curricular – BNCC é de grande importância para o Brasil, principalmente para o município de Óbidos, e que todos possam estar empenhados na construção do documento e analisando cada proposta, para o aperfeiçoamento na rede municipal de ensino,” falou o prefeito.

O BNCC é muito importante onde toda a comunidade obidense poderá contribuir na construção desse documento, que norteará a educação no município de Óbidos. Fique atento na sigla do BNCC, porque você também está sendo convocado, para participar dessa inovação.

Fonte: Informações e fotos Ascom/Pmo

FOTOS...



