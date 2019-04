Cerimônia de graduação e entrega de medalhas a Policiais Militares, em Óbidos

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), na Assembleia de Deus, em Óbidos, uma cerimônia de graduação e entrega de medalhas a Policiais Militares que compõe a 29º Companhia Independente da Polícia Militar do Estado do Pará, evento que contou com a presença de militares, familiares dos militares condecorados, autoridades municipais, representantes da Assembleia de Deus e imprensa local.

Para o prefeito Chico Alfaia que esteve presente ao evento, as outorgas concedidas aos militares é o reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido e o resultado das ações de cooperação entre as instituições responsáveis pela segurança do município obidense.

Um dos assuntos abordados nas falas das autoridades presentes, é o projeto de implantação da Escola Cívico Militar no Município de Óbidos, que por hora está sob análise dos setores competentes. Para o Major Samaroni – Comandante da 29ª CIPM de Óbidos, a implantação dessa escola é uma boa oportunidade para a Policia Militar realizar um trabalho não apenas repreensivo mais também preventivo. A proposta é que esse projeto seja desenvolvido na Escola Felipe Patroni.

Com informações e fotos da Ascom/Pmo

