Treinamento de Ações Preventivas e de Controle da Malária foi realizado em Óbidos

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado do Pará, por meio da 9º CRS/SESPA e SMS/DIVISA/ENDEMIAS/Óbidos, está realizando no período de 23 a 25 de abril, no auditório da Escola Estadual Professor Mauricio Hamoy, o treinamento nas Ações Preventivas e de Controle da Malária com enfoque na terapêutica e vigilância com os profissionais da SESPA de Santarém, o Coordenador Regional de Programa Estadual do Controle de Malária, Sr. Lázaro de Brito Nogueira e o Técnico em Saúde Pública (Instrumentos) o Sr. João Portela de Azevedo.

O treinamento está acontecendo com os setores de: ACS, Agentes de Endemias, Coordenadora do PACS, Coordenador de Endemias, Microscopistas, Diretora de vigilância em saúde, profissionais de vigilância epidemiológica, laboratório de endemias, com aproximadamente 30 participantes.

O intuito do treinamento é de capacitar os profissionais de saúde para atuar nas Ações Preventivas e de Controle da Malária, orientando, notificando e coletando amostra de sangue e acompanhando pacientes em tratamento de malária não grave, e na aprendizagem na coleta de lâmina, no manuseamento de teste rápido para malária e também na forma de realização do tratamento.

FONTE: Ascom/Pmo

