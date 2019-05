Começou a campanha de vacinação contra febre aftosa no Pará

Começou no dia 1º de maio o prazo para vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. A campanha de vacinação segue até o dia 31 de maio. A multa para quem deixar de vacinar é de R$ 5,32 por animal e R$ 127,69 por propriedade não declarada.

A vacina deve ser adquirida em lojas veterinárias licenciadas. Depois da compra, o criador terá 10 dias para comprovar a vacinação em qualquer unidade da Adepara, prazo que irá até o dia 15 de junho.

Lembrando que o Pará possui cerca de 21 milhões de bovinos e bubalinos, o 5º produtor do Brasil, rebanho que deverá ser vacinado em todo Pará.

Segundo a Adepara, o Estado do Pará alcançou em 2014 um nível ímpar – o reconhecimento dos 96 municípios restantes como Livres de febre Aftosa, totalizando 138 municípios livres de Febre Aftosa com Vacinação, com partes dos municípios de Chaves e Juruti e manutenção das Zonas de Proteção com os estados do Amapá e Amazonas, de forma que para a integralização de todo o Estado como Zona Livre são dirigidas ações específicas de combate à Febre Aftosa estabelecidas pelas diretrizes da OIE (Organização Internacional de Epizootias) e do MAPA (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento).

Clique AQUI para ver o Folder

www.obidos.net.br

