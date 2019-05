NOTA DE FALECIMENTO: Faleceu em Belém o Sr. Manoel de Souza Mousinho

E com muito pesar que comunicamos o falecimento do empresário obidense Sr. Manoel de Souza Mousinho, proprietário da loja Ferroplast. O Sr Manoel Mousinho estava hospitalizado em Belém do Pará para tratamento médico de uma enfermidade, o qual não resistiu e veio a Óbito nesta sexta-feira, dia 03.

A família informa que o corpo do Sr. Manoel será transportado para Óbidos, onde será velado e em seguida sepultado no cemitério São João Batista.

Nossas condolências aos seus familiares.

