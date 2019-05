Festividades de N. S. de Fátima, em Óbidos

Dando continuidade nas Festividades de N. S. de Fátima, no Bairro de Fátima, em Óbidos, neste sábado, dia 18, a procissão saiu da residência do casal Paulo Haroldo e Josiane Picanço, percorreu as ruas: Dr. Picanço Diniz, Tv Felipe Bentes, Tv Tiradentes, até a capela de Fátima onde foi celebrada a Santa Missa.

Depois da Missa, no Cliper de Fátima houve a tradicional programação cultural, com várias atrações e o tradicional bingo e leilão. Os obidenses estiveram presentes prestigiando a festividade.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



