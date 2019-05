Projeto Plantas Solidárias arrecada recursos para a Santa Casa de Óbidos

Aconteceu neste domingo, dia 19, na Praça José Veríssimo em Óbidos, o Projeto “Plantas Solidárias”, com objetivo de arrecadar produtos alimentícios não perecíveis, de limpeza e recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Frei Joel, comentou sobre o evento: “É uma alegria estarmos hoje aqui e agradecemos as pessoas que estão aqui comprando”.

As mudas de plantas ficaram expostas na Praça, onde as pessoas escolhiam e davam em troca alimentos não perecíveis, de limpeza ou compravam as mudas escolhidas. Segundo informações, em menos de 2h todas as plantas foram vendidas.

A idealizadora do Projeto, a Sra. Lúcia Nunes é moradora da comunidade Ribeirinha Boa Nova no Paraná de Baixo, e a organização do evento foi dos voluntários que fazem parte do Projeto, como Antoniêta Amorim de Barros, Lúcia Nunes, Ronielson Pauxís, Cláudia Aquino e muita outras pessoas que compõe equipe do Projeto, com o apoio do Frei Joel Souza, Frei Nicolau e sua equipe, que consideraram que este segundo evento foi um sucesso absoluto.

Informações e foto de Márcio Pinto

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2624-projeto-plantas-solidarias-arrecada-recursos-para-a-santa-casa-de-obidos#sigProId83694fbec2 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.