Enchente do Rio Amazonas avança e alaga parte da Rua da orla de Óbidos

A enchente do Rio Amazonas avança e a cidade de Óbidos, no oeste do Pará, onde o nível do Rio continua aumentando, parte da Rua da Orla da cidade já está alagada, na proximidade do Mercado Municipal e da Praça José Veríssimo, no centro comercial.

Registramos algumas imagens que mostra o avança das águas, que já começa a causar transtornos para as pessoas que utilizam as embarcações que fazem linhas para Santarém e Manaus, pois nesse local as águas já invadiram parte das ruas na proximidade.

Segundo a Agência Nacional das Águas, o pico da enchente no Rio Amazonas, geralmente acontece nos meados de maio, entretanto este ano as águas continuam subindo.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade



