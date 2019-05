Sant´Ana Peregrina chegará em Belém neste sábado, dia 25 de maio

A imagem de Senhora Sant´Ana, padroeira dos obidenses, este ano, iniciou sua peregrinação por Manaus, capital onde possui a maior colônia de obidenses entre as capitais. Depois de sua visita em Manaus irá para Belém do Pará, conduzida pelo Coordenador da Festividade, Aucimário Santos, com a chegada confirmada para o dia 25 de maio de 2019, no Aeroporto, as 12:30h, onde será recepcionada pela comunidade obidense que mora na capital paraense.

No domingo, dia 26/05, acontecerá na Basílica de Nazaré, as 10h, a Missa de Envio, para a qual, os coordenadores da peregrinação convidam todos os obidense e amigos devotos de Senhora Sant´Ana, para prestigiarem o evento.

A partir do dia 27/05, iniciará a visitação nas casas dos obidenses e devotos de Sant´Ana e irá até o dia 19/06, sendo que no dia 20/06 acontecerá a missa de encerramento, na Basílica de Nazaré, 18.00 hs, logo após acontecerá a confraternização na Casa de Placido.

Após a visitação em Belém do Pará, a imagem peregrina de Sant´Ana irá para Macapá – Amapá, onde visitará os obidenses naquela capital até o final do mês de junho, depois seguirá para Santarém e posteriormente para Óbidos.

Conto para agendar visita: Dona Rosicleia Galate: 091 982347762

