Educadores  obidenses participam do I Encontro Regional de Educação

O I Encontro Regional de Educação do Pará está ocorrendo dias 23 e 24 de maio, em Santarém, oeste do Pará. O encontro, realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), com o tema “Os desafios da educação pública paraense e a garantia do direito de aprender”, tem o objetivo de apresentar os desafios e analisar formas de melhorar o atual cenário educacional no Pará.

Educadores de Óbidos estão participando do evento, como o Secretário de Educação de Óbidos - Jaime Costa e equipe técnica da SEMED, os quais terão a oportunidade de discutir problemas a nível nacional e estadual em vários eixos, tais como: Educação e desenvolvimento humano; Garantia do direito ao acesso à educação; Garantia do direito à progressão escolar; Garantia do direito à aprendizagem, entre outros.

Com índices negativos no ensino, o Pará ocupa o 5º lugar entre os estados com maior evasão escolar, além de ser o penúltimo estado brasileiro no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Entre os principais pontos a serem discutidos estão a identificação de desafios e o planejamento de ações conjuntas que possam melhorar o desempenho da educação no Estado.

Foto Ascom/Óbidos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.