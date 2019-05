Servidores da Educação Especial de Óbidos realizaram curso de Libras

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 24, o encerramento do curso de Libras para os professores do AEE e os Coordenadores Pedagógicos da SEMED, promovido pelas Secretarias de Educação dos municípios de Óbidos e Juruti, o qual foi realizado no auditório da UFOPA, ministrado pelas professoras Geizziane Pedroso e Dilene da Silva, de Juruti, que ocorreu durante uma semana.

O Curso teve como tema: “Falando em libras, falando com as mãos”, sendo que os participantes foram certificados e durante a cerimônia houve várias atividades apresentadas pelos cursistas.

Geizziane Pedroso, professora de Libras explicou que: “Libras é a língua oficial da comunidade de surdos do Brasil e a gente precisa estar expandindo e promovendo esse respeito pela comunicação, pois quando existe a barreira de comunicação, aí existe a exclusão. O não entendimento da linguagem, acabamos afastando de nosso ciclo os nossos alunos, os nossos filhos, nossos amigos que são surdos”.

Iramir Canto, representante da SEMED, informou que o curso foi uma parceria com a Secretaria de Educação de Juruti e informou que existirá outra formações para os profissionais da AEE. Informou também que em Óbidos existem seis escolas com AEE, e que futuramente existirá outras, pois muitas crianças estão procurando essa formação e começando a entender a importância de se comunicar com LIBRAS.

Ivaneide Vasconcelos, coordenadora pedagógica de educação especial da SEMED, comentou também sobre o benefício do curso para os educadores, que teve como objetivo formar professores da Educação Especial e também coordenadores pedagógicos, para trabalhar com alunos surdos, no sentido de adaptar as atividades aos surdos, em Libras, com Libras e a Língua Portuguesa.

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais passou a ser considerada como um meio de comunicação e expressão e não interpretada apenas por gestos ou mímicas. Mesmo com o passar dos anos a Libras (Língua Brasileira de Sinais) continua fazendo parte de uma minoria linguística na qual é constituída por surdos e o meio social em que ele vive, através dessa língua ele consegue mostrar sua capacidade e seu desenvolvimento no meio social.

Em 2005, através do decreto 5.626 a língua brasileira de sinais foi regulamentada como disciplina curricular. Já em 2007, a estrutura de língua foi aplicada a Libras, já que ela é uma língua natural e possui complexidades próprias e comunicação eficaz. Em 2010 foi regulamentada a profissão de Tradutor/ Interprete de Libras através da Lei 12.319 de 1° de Setembro de 2010, simbolizando mais uma grande conquista.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



