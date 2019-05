Festa de Santa Maria, em Óbidos,  inicia com romaria fluvial

Iniciou neste sábado, dia 25, em Óbidos, a Festividade de Santa Maria padroeira da comunidade do Bairro do Centro, com uma romaria fluvial que saiu da comunidade Santíssima Trindade , do outro lado do Rio Amazonas, onde várias embarcações acompanharam a imagem de Santa Maria até o Porto.

A romaria fluvial chegando no Cais do Porto e foi recepcionada pelos devotos da Santa, que seguiram em procissão pela Rua Siqueira Campos, Av. Dr Correa Pinto, Marcos Rodrigues de Souza, Eloy Simões, Praça De Sant'Ana até a catedral, onde teve a missa presidida pelo padre Davenir.

A Festividade de Santa Maria irá até o dia 31 de Maio, e conta com várias programações culturais e religiosas e sempre depois da missa ocorrerá no Cliper de Sant´Ana, com leilões e bingo.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

