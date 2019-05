Em Óbidos, pontes proliferam em ruas alagadas por conta da enchente

A enchente do Rio Amazonas que afeta os municípios da região do Oeste do Pará, incluindo Óbidos, já causa transtornos para a população, pois já alagou algumas ruas do comércio da cidade, assim como, parte das ruas que margeiam o Laguinho, onde a Prefeitura de Óbidos já construiu pontes para circulação da população.

Registramos algumas imagens das Ruas Dr. Machado, Antônio Fernandes e Tv. Rui Barbosa, nas proximidades do Laguinho, que mostram a situação que se encontram esses logradouros, que já contam com pontes por onde os moradores transitam.

Geralmente no final de maio, acontecem os picos das enchentes do Rio Amazonas, segundo a Agência Nacional das Águas - ANA, que mantém uma régua de medição das enchentes no porto de Óbidos. Portanto, a expectativa da população é que as águas do Rio comecem a baixar, o que evitaria uma série de danos para o Município de Óbidos.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

