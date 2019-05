Associativismo e Cooperativismo foram temas de oficinas em Terra Santa, Faro e Oriximiná

As oficinas abordaram as diferenças entre o associativismo e o cooperativismo e visam a gestão eficiente das classes representativas.

Visando fortalecer as boas práticas de gestão das Organizações Sociais e Conselhos foi realizado nos municípios de Terra Santa, Faro e Oriximiná a Oficina “Organizações Não Governamentais, conhecendo o 3º setor. Associativismo e Cooperativismo”. As oficinas foram realizadas no período de 22 a 25 de maio para representantes de organizações sociais e cooperativas dos três municípios e fazem parte das ações do Programa Territórios Sustentáveis, a oficina foi desenvolvida no eixo Capital Social pela Equipe de Conservação da Amazônia com apoio financeiro da Mineração Rio do Norte (MRN) e Agencia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

De acordo com o consultor da ECAM, Carlos Régis Araújo Pereira, a capacitação buscou contextualizar o conceito básico sobre Associativismo e Cooperativismo. “Associativismo é toda entidade sem fins lucrativos formada por um grupo de pessoas ou classe que busca interesses e objetivos comuns como cultura, saúde, infraestrutura, esporte enquanto que o Cooperativismo é toda entidade sem fins lucrativos, mas com finalidade econômica formada por um grupo de pessoas ou classe que possuem os mesmos direitos e buscam o mesmo objetivo como produtores rurais, agricultores, artesãos”, conceituou o Carlos Régis.

Durante a Oficina foram trabalhados os temas: Conhecendo o setor da Economia; principais diferenças entre associação e cooperativa; modelos e cronogramas e características e funções do gestor, temas importantes para quem busca atuar no setor. “A oficina sobre o associativismo e cooperativismo é importante para o aprimoramento dos serviços prestados por essas instituições ou entidades aos seus associados e cooperados por meio de uma gestão eficiente e eficaz”, finalizou.

Por Martha Costa – Assessora de Comunicação da Ecam.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2643-associativismo-e-cooperativismo-foram-temas-de-oficinas-em-terra-santa-faro-e-oriximina#sigProIdca161ecdce View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.