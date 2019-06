Alunos do IFPA- Campus Óbidos participam de visita técnica na Mineração Rio do Norte

Alunos dos Cursos Técnicos do IFPA – Campus Óbidos, Meio Ambiente e Florestas participaram no dia 27 de maio, de uma visita técnica à empresa Mineração Rio do Norte, em Porto Trombetas, município de Oriximiná, no âmbito das disciplinas Recuperação de Áreas Degradadas e Avaliação de Impactos Ambientais, sob supervisão dos professores Alberto Brasil e Bruna Nayara.

Na ocasião, foi possível conhecer o histórico da empresa, o viveiro de produção de mudas, a área de lavra da bauxita e áreas reflorestadas em diversos anos.

A Mineração Rio do Norte é uma das maiores produtoras brasileira de bauxita, matéria-prima do alumínio. Uma empresa constituída por uma associação de empresas nacionais e estrangeiras que desde 1979 opera em Porto Trombetas, Município de Oriximiná, em plena Amazônia, no oeste do estado do Pará. A Rio do Norte extrai, beneficia e comercializa bauxita.

Com Informações e Fotos de Alberto Brasil

www.obidos.net.br

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2650-alunos-do-ifpa-campus-obidos-participam-de-visita-tecnica-na-mineracao-rio-do-norte#sigProIdd2c9f90741 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.