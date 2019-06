Festividade de Santa Maria, em Óbidos, teve prosseguimento com atividades religiosas

A Festividade de Santa Maria, Bairro do Centro, em Óbidos, teve continuidade nesta segunda-feira, dia 27, com atividades religiosas, com procissão pelas ruas da cidade, missa na Matriz de Sant´Ana e culturais realizadas no Cliper de Sant´Ana.

A procissão com a imagem de Santa Marira, deste dia (27), saiu da residência da Sra Clara Sarrazin, teve como notários Grupo de Coroinhas, Catequisandos de Primeira Eucaristia, Congregação Mariana, Grupo de Terços dos Homens, e percorreu as Ruas Dep. Raimundo Chaves, Tv Eloy Simões, Praça de Sant'Ana, Até a Catedral, onde foi celebrada a Missa pelo Padre Davenir Andrade.

Durante a missa foi entregue as crianças da Primeira Eucaristia os Símbolos: Terço e o Magnifica.

Logo após a missa, houve atividades culturais no Cliper de Sant´Ana.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade



