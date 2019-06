Estado estende a vacinação contra a gripe influenza A/H1N1 para toda a população

O secretário de Estado de Saúde, Alberto Beltrame, informou, nesta sexta-feira (31), que a partir da próxima segunda-feira (2), a Campanha de Vacinação contra a Gripe abrangerá a população em geral, ou seja, as doses restantes estarão disponíveis para quem quiser tomar a vacina. O objetivo é ampliar o número de pessoas vacinadas no País e reduzir a circulação do vírus da influenza e os riscos de adoecimento da população.

“Nós priorizamos as pessoas mais vulneráveis neste primeiro momento da campanha e atingimos, hoje, 81% de cobertura, 3% acima da média nacional, dos grupos mais vulneráveis, que eram o público-alvo da campanha, mas acredito que esse percentual deva subir até o final do dia”, disse Beltrame.

Com a continuação da campanha, a expectativa é que mais pessoas dos grupos prioritários se vacinem juntamente com as que não fazem parte, mas desejam ficar protegidas. “Quanto mais pessoas forem vacinadas, menor a circulação do vírus da gripe na comunidade, menor o número de casos e, em última análise, acaba protegendo a sociedade como um todo, inclusive os grupos que não se vacinaram”, explicou o titular da Sespa.

Até o final da campanha, Beltrame acredita que a meta de 90% seja atingida, pois muitos municípios paraenses até já superaram essa marca, atingindo 100% de cobertura. “Vou citar aqui apenas um, que é Altamira, em função do tamanho do seu território, o maior município do mundo, com uma população dispersa e que conseguiu 100%”, informou o secretário.

O titular da Sespa considera o resultado da campanha contra a gripe positivo no Estado e disse que o saldo foi melhor do que no ano passado. “Isso é um avanço. Acredito que as pessoas entenderam a mensagem do governo do Estado, da importância da vacinação, da prevenção da gripe, sobretudo da prevenção do sofrimento da dor, pra não dizer das mortes, que são mortes evitáveis”, acrescentou.

O secretário fez um novo apelo à população, para que se vacinem. “Nessa prorrogação de campanha, voltamos a fazer apelo para a toda a sociedade do Pará, para que compareça às unidades de saúde para tomar a vacina até que consigamos concluir o estoque de doses que nós temos disponíveis. Assim, vamos conseguir diminuir o número de casos de gripe em todo o estado do Pará”.

De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SIPNI), até o momento, as coberturas vacinais por grupo prioritário são seguintes: crianças (71,01%), trabalhadores de saúde (87,07%), gestantes (74,84%), puérperas (91,19%), indígenas (85,34%), idosos (90,75%), pessoas com doenças crônicas (85,95%) e professores (95,31%).

Alerta – É importante ressaltar que, neste ano, no Pará, já foram notificados 485 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com sete óbitos provocadas pelo vírus influenza, sendo cinco por influenza A/H1N1 e dois por influenza B, dois dos três tipos que podem ser evitados com a vacina que está sendo oferecida na campanha.

A SRAG é um agravamento de um quadro gripal, portanto, é muito importante que a população tome a vacina, que pode evitar a doença. O mal pode se manifestar de forma grave em pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, principalmente, crianças, mulheres gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Fonte: Agência Pará

