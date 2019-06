Governador assina ordem para pavimentação de 4 Km de asfalto na PA-437, em Óbidos  

O Governador do Estado Hélder Barbalho (MDB), visitou a cidade de Óbidos nesta sexta-feira (31), e na oportunidade assinou a ordem de serviço para pavimentação asfáltica de um trecho da PA-437, que corresponde da entrada da cidade ao aeroporto, totalizando 04 km de pavimentação. Durante seu pronunciamento Hélder pediu agilidade a empresa responsável pela obra e garantiu total apoio ao governo municipal para execução de novas obras. O ato aconteceu no auditório do IFPA – campus Óbidos.

Além da assinatura para início da pavimentação, o Chefe do Estado também inaugurou a nova Agência do Banpará e visitou as instalações do hospital Dom Floriano na Providência de Deus que está em construção. O governador assegurou à direção do hospital, o repasse do recurso que foi firmado pelo governo passado através de um termo de fomento, garantindo assim, o fluxo financeiro para conclusão do hospital. Além da confirmação do recurso, Hélder reiterou que o projeto atual será ampliado com a construção de unidades de tratamento intensivo (UTI).

Para a gestão municipal - “a visita do governador mostra que Estado e Município estão cada vez mais próximos, caminhando lado a lado, isso reflete em melhorias para a cidade e consequentemente para a população” – finalizou Chico Alfaia.

Na comitiva do governador estavam os deputados estaduais Júnior Hage (PDT), Ângelo Ferrari (PTB), José Renato (diretor técnico da SETRAN), Ivete Gadelha Vaz (secretária adjunta de estado de saúde), Alberto Teixeira (delegado geral de polícia civil do estado), Henderson Pinto (secretário regional de governo do baixo amazonas), Brasilino Assunção (presidente do Banpará), Profº. Cláudio Alex Jorge da Rocha (Reitor do Instituto Federal do Pará).

Com informações e fotos ASCOM/PMO

Fotos....



