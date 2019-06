É com pesar que noticiamos o falecimento do Jurista e Advogado Dr. Luiz Samuel Soares, mais, sobretudo amado e estimado pai do tabelião e registrador Danton Luiz Batista Soares, do cartório do 1° Ofício Santa Maria de Óbidos. Nossos sentimentos a família enlutada!.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.