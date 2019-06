Vara do Trabalho de Óbidos fará Leilão de vários bens no dia 05 de junho

A Vara do Trabalho de Óbidos, que tem como Juiz Substituto na Titularidade, Dr. LUCAS CILLI HORTA, promoverá no dia 05/06/2019, em Óbidos, leilão dos bens descritos nos avisos de Hasta Pública abaixo, conforme processo que tramita na Vara do Trabalho.

Veja os avisos:

AVISO DE HASTA PÚBLICA (01)

O Juiz Substituto na Titularidade da Vara do Trabalho de Óbidos, Dr. Lucas Cilli Horta, saber a todos que no dia 05/06/2019, às 09:00 horas, na Vara do Trabalho de Óbidos/PA, localizada na Travessa Bom Jesus, 273, Centro, nesta cidade de Óbidos/PA, será levado a público o pregão de venda e arrematação do bem abaixo descrito, penhorado no Processo 0000278-28.2017.5.08.0108, em que são exequentes: EDINEY OLIVEIRA ARAÚJO e CLOVIS VIEIRA RODRIGUES e executados: SILVA & CHAGAS LTDA - EPP, CLAÚDIO GOMES CHAGAS e KAMILA DA SILVA CHAGAS.

DESCRIÇÃO DO BEM:

"MOTOR DE MARCA "YANMAR", MODELO "YT22", COM TANQUE D´ÁGUA, AVALIADO EM R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS). O BEM ENCONTRA-SE NA CIDADE DE ALENQUER/PA."

Ressalta-se que quem pretender arrematar o bem, deverá comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o sinal de 20% (vinte porcento) do seu valor.

--------------------------

AVISO DE HASTA PÚBLICA (02)

O Juiz Substituto na Titularidade da Vara do Trabalho de Óbidos, Dr. Lucas Cilli Horta, saber a todos que no dia 05/06/2019, às 09:30 horas, na Vara do Trabalho de Óbidos/PA, localizada na Travessa Bom Jesus, 273, Centro, nesta cidade de Óbidos/PA, será levado a público o pregão de venda e arrematação do bem abaixo descrito, penhorado no Processo 0000127-28.2017.5.08.0108, em que é exequente: MANOEL BATISTA SOARES e executados: SANTOS & VIEIRA LTDA, JOSÉ LEON BENITAH VIEIRA e LAIS EMILLI SANTOS VIEIRA.

DESCRIÇÃO DOS BENS:

" 41 (quarenta e um) milheiros de tijolos do tipo 6 (seis) furos, avaliado cada milheiro em R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), totalizando o valor de R$19.680,00 (dezenove mil, seiscentos e oitenta reais).

Localização dos Bens: Estrada da Macacauba, 01, Palmeiras, Juruti/PA."

Ressalta-se que quem pretender arrematar o bem, deverá comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o sinal de 20% (vinte porcento) do seu valor.

------------------------

AVISO DE HASTA PÚBLICA (03)

O Juiz Substituto na Titularidade da Vara do Trabalho de Óbidos, Dr. LUCAS CILLI HORTA , faz saber a todos que, no dia 05/06/2019, às 10:30 horas, na Vara do Trabalho de Óbidos/PA, localizada na Travessa Bom Jesus, nº 273, Centro, nesta cidade de Óbidos/PA, será levado a público o pregão de venda e arrematação do bem abaixo descrito, penhorado no Processo 0000177-54.2018.5.08.0108, em que é exequente: DÉLIO SANTANA DOS SANTOS PENHA e executada: ASSEMBLEIA RECREATIVA PAUXIS:

DESCRIÇÃO DO BEM:

Um (01) Imóvel situado à Rua Barão do Rio Branco, s/n, Centro, na Cidade de Óbidos-PA, medindo 13 (treze) metros e 70 (setenta) centímetros de frente por 50 (cinquenta) metros de fundos, ocupando uma área de 685 m², com um prédio construído de alvenaria, dividido em: salão de festas com palco, sala administrativa, dois banheiros, bar/cozinha; na parte externa: piscina, deck de alvenaria,sede da Assembleia Recreativa Pauxis.

Valor total da avaliação: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Fiel Depositário: ADILSON SANTANA SOARES MORAES.

Ressalta-se que quem pretender arrematar o bem, deverá comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o sinal de 20% (vinte porcento) do seu valor.

FONTE: Vara do Trabalho de Óbidos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.