Católicos obidenses celebram a festa do Pentecostes

A Igreja Católica de Óbidos celebrou neste domingo, dia 10, a festa do Pentecostes, em que a Paróquia de Sant'Ana realizou uma bonita celebração na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, celebrada pelo Padre Davenir, acompanhado de padres da Diocese de Óbidos.

A festa em honra a Espirito Santo contou com a presença das comunidades Santa Maria (Centro), Sagrado Coração de Jesus (Cidade Nova), N.S. de Fátima, São Pedro ( Bela Vista) e a anfitriã N. S de Lurdes.

Pentecostes

Pentecostes é uma celebração religiosa cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, cinquenta dias depois da Páscoa. Atualmente, o Pentecostes é comemorado principalmente pela igreja católica e ortodoxa, no entanto, ambas celebram em datas diferentes. Para os cristãos, o Pentecostes é uma das datas mais importantes do Calendário Litúrgico, juntamente com a Páscoa e o Natal.

