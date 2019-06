Bairro de Bela Vista em Óbidos recebe serviço de limpeza

A Secretaria de Urbanismo de Óbidos - SEURBI iniciou nesta segunda-feira, dia 11, serviços de limpeza e manutenção de ruas no bairro Bela Vista, solicitados pelos moradores.

Segundo a secretária em exercício, Queila Pinheiro dos Santos, os trabalhos vão atender as principais reivindicações dos moradores do bairro, incluindo iluminação pública, melhoramento na trafegabilidade, limpeza e outros serviços que são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população do bairro Bela Vista.

Com informações Ascom/Óbidos

