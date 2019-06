Barco Hospital Papa Francisco iniciou viagem de Fortaleza rumo a Belém

Nesta terça-feira, dia 11, o Barco Hospital Papa Francisco, que foi construído em Fortaleza – Ceará iniciou a viagem de Fortaleza rumo a Belém, e de lá para a região do oeste do Pará, mais especificamente, em Óbidos, o qual circulará na região levando atendimento médico à população ribeirinha.

O Barco/Hospital foi um projeto da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus para atender cerca de 1000 comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas, em 12 municípios do Baixo Amazonas no Pará. A população da área corresponde a mais de 700 mil pessoas.

Os recursos para a construção do Barco foram provenientes da indenização de dano moral coletivo firmado em 2013 pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT 15, Campinas), as empresas Raízen Combustíveis S/A (antiga Shell Quimica) e Basf S/A e o Ministério Público do Trabalho. O projeto está orçado em R$ 24,5 milhões.

O Hospital Flutuante tem 32 metros de extensão e vai comportar consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica completa, laboratório de análises, sala de medicação, sala de vacinação e leitos de enfermaria, além de equipamentos para exames, como raio-X, ultrasom, eco, mamógrafo, esteira ergométrica e eletro. Além da atenção básica de saúde à população, as equipes atuarão na prevenção e diagnóstico precoce do câncer, com a realização de exames e triagem. Também serão realizadas em parceria com as universidades que enviarão equipes de médicos e residentes.

O PROJETO

A Fraternidade está presente na região amazônica desde 2013, após um pedido particular do Papa Francisco à Frei Francisco. Atua na Santa Casa de Óbidos e no Hospital 9 de Abril, em Juruti.

O Barco percorrerá as águas do rio amazonas e será o caminho para levar saúde e assistência a população ribeirinha, os hospitais de Óbidos e Juruti, serão referência para os casos de mais complexidade diagnosticados no percurso. Ao se aproximar das comunidades, uma “ambulancha” irá a frente para iniciar as triagens e otimizar os atendimentos.

Fonte: franciscanosnaprovidencia.org.br

