I Simpósio de Ensino, Pesquisa e Estudos Ambientais está sendo realizado em Óbidos

O I Simpósio de Ensino, Pesquisa e Estudos Ambientais está sendo realizado no auditório do IFPA – Campus Óbidos, o qual iniciou nesta terça-feira, dia 11, e irá até o dia 15, com uma programação onde serão discutidos temas ambientais, alusivo a semana do Meio Ambiente.

“O Simpósio é de particular relevância, pois é uma política de conscientização e educativa com os alunos e com a comunidade. Nós precisamos preservar o meio ambiente e precisamos saber como fazer isso e dessa forma estamos discutido temas que são de fundamental relevância como: poluição do ar, das águas, e em todo aspecto ambiental, especialmente inserido em nossa cidade, pra justamente, a partir dessa campanha educativa, diminuir os impactos de tanto lixo que estamos enxergando ai pelas ruas e tanta poluição, o que contribui pra proliferação de doenças em nossa cidade”, informou o Professor Aldo Mendonça, do IFPA – Campus Óbidos e coordenador do Simpósio.

Questionado sobre como esse tema é tratado na matriz curricular dos alunos do IFPA, o Professor Aldo respondeu: “Nós temos uma disciplina no Curso de Meio Ambiente que trata diretamente da poluição, sobre a questão ambiental, sobre o impacto da poluição nos solos, e, além disso, temos trabalhos de TCC que são projetos integradores, onde os alunos fazem pesquisas e desenvolvem soluções para os problemas ambientais dentro do município”.

O Professor também informou que alunos do IFPA estão com um projeto que está estudando os impactos ambientais pelo desmatamento, em uma comunidade do município, que entrará no processo avaliativo desses alunos. Falou também da parceria existente do IFPA com algumas secretarias do município de Óbidos, no sentido de fornecer mudas de plantas, como também de estudo da qualidade da água do Município.

Every Aquino, Secretário do Meio Ambiente, que participou como palestrante, também falou sobre o evento, o qual destacou que a semana do meio ambiente em Óbidos foi um pouco diferente dos anos anteriores e comentou: “Nós percebemos que estávamos competindo com as escolas, que sempre tem uma programação sobre o meio ambiente dedicado ao dia mundial do meio ambiente. Então nós resolvemos unir forças com o IFPA pra fazermos em conjunto um simpósio sobre a questão ambiental. Então a SEMMA está aqui hoje, participando deste evento, junto com IFPA e ajudando a promover com palestra, oficinas e outras atividades”.

