Quilombolas do oeste do Pará participam de oficina de fotografia

O intuito é que eles possam registrar o cotidiano da comunidade e poder contar suas próprias histórias

Jovens quilombolas do Pará participam de oficinas de fotografia, dando continuidade ao projeto de educomunicação do Programa Territórios Sustentáveis (PTS). Eles aprendem técnicas para registrar, com seus próprios celulares, o que se passa no dia a dia de suas comunidades. Até o dia 15 de junho as oficinas acontecem nas comunidades de Terra Santa, Faro e Oriximiná.

Além de ser uma forma de autoregistro e autoconhecimento, é uma forma de se mostrarem ao mundo sob suas próprias óticas. Os quilombolas têm compartilhado os materiais em seus canais nas redes sociais e também no YouTube da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (Arqmo), o ARQMO Identidades - https://www.youtube.com/channel/UCU9PoJT6p0bDrjAlZZ41sIg .

Programa Territórios Sustentáveis - O Programa Territórios Sustentáveis acredita que é possível garantir que as pessoas da região amazônica tenham condições justas de desenvolvimento e oportunidades para uma vida melhor, respeitando as características de cada comunidade. É uma iniciativa da MRN em parceria com a ECAM, Agenda Pública, Imazon e Usaid. Entre os projetos está o de Educomunicação, que capacita os membros da comunidade quilombola a levarem suas vozes para o mundo através de canais na internet. Com o projeto, eles aprendem desde a criar contas nas redes, postar, dirigir vídeos, redigir os textos, enfim a contarem suas próprias histórias e pontos de vistas.

