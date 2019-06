A Cidade de Óbidos foi o cenário para gravação de um Clip da música “Batalhão do Sonhar” do poeta, escritor e compositor Eduardo Dias. Tomadas de vários pontos da cidade fizeram parte do Clip, como o Forte Pauxis, marco da fundação da cidade de Óbidos e Ruas com prédios históricos.

Clique aqui para ver a Biografia de Eduardo Dias.

Veja o Clip:

