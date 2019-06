Advogada obidense recebe prêmio nacional de solução de conflitos

Advogada Andreza Filizzola, que prefere ser reconhecida como Mediadora de Conflitos, recebeu no dia 6 de junho uma moção honrosa do CONIMA (Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem) no XI Encontro Nacional, pela pesquisa que vem desenvolvendo pela UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará) durante o Mestrado em Ciências da Sociedade, sob orientação do professor Doutor Nirson Medeiros.

Andreza pesquisa o movimento da alteridade durante o processo de construção de paz em conflito étnico e, durante a exposição da pesquisa no Rio de Janeiro, apresentou resultados que emocionaram a plateia de pesquisadores, mediadores, árbitros, advogados e professores.

A mediadora e pesquisadora estendeu sua estadia no Rio de Janeiro, para cumprir agenda de compromissos gerada após a repercussão da pesquisa.

O Seminário

O tema do XI Encontro Nacional CONIMA de Arbitragem e Mediação foi o “Retrato Atual das Práticas de Solução de Conflitos pelo Brasil”, e foi realizado na FGV (Fundação Getúlio Vargas) - Praia de Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 6 e 7 de junho deste ano.

ANDREZA DOS SANTOS FILIZZOLA LOPES é Mestranda em Ciências da Sociedade, com ênfase em Direitos Humanos, pela Universidade Federal do Oeste Pará. Advogada, Especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil (2019). Atualmente é coordenadora técnica de Pós-Graduação em Direito, pela Universidade da Amazônia, e Mediadora Judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Conselho Nacional de Justiça). É facilitadora e instrutora/multiplicadora de justiça restaurativa e círculos de construção de paz (Terre des Hommes), tendo formação também em mediação e arbitragem (Fundação Getúlio Vargas - Direito Rio), constelações familiares (Hellinger-Institut), movimentos essenciais, patchwork, e comunicação não violenta. Tem experiência nos seguintes temas: mediação judicial e extrajudicial; justiça restaurativa; formas consensuais de solução de conflitos; direitos humanos; povos e comunidades tradicionais; conflito socioambiental; conflito étnico.

Com informações e fotos cedidas por Andreza Filizzola.

