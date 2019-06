A escola Profa. Wulfilda Rêgo no Arapucú recebe autorização para funcionamento

A escola Profrª. Wulfilda Rêgo, na comunidade do Arapucú, recebeu da Prefeitura Municipal de Óbidos nesta quinta-feira (13), por meio da Secretara de Educação o autorização para funcionamento regular.

Durante o processo de credenciamento a escola elaborou seu Projeto Político Pedagógico – PPP, seu regimento interno, foi feita inspeção na escola, análise do corpo docente e finalmente depois de análise do Conselho Municipal de Educação, foi aprovada a autorização de funcionamento da Escola.

Carlos Isaias, membro do Conselho Municipal de Educação, explicou sobre a autorização de funcionamento da Escola Wulfilda Rêgo: “A autorização é um ato legal para funcionamento da Escola dentro das normas. A partir da autorização ela passa a existir de direito. Agora a escola poderá fazer matrícula, emitir certificados e os alunos que cursaram a modalidades de ensino aqui na escola, já poderão receber seus certificados”.

“Pra nós, essa autorização e funcionamento é um motivo de muita alegria e satisfação, pois já é a sétima escola que está sendo autorizada, sendo que 6 no meio rural e uma no meio urbano. Estamos muito felizes, pois é mais uma escola que tem todos seus direitos legais garantidos. Principalmente pela garantia de que, quando os alunos saírem daqui já vão levar seus históricos e certificados que valerão em todo território nacional e também no exterior”, comentou Jaime Costa, Secretário de Educação.

A Profa Lea Pinto comentou que receber a autorização da Escola foi um sonho, pois segundo ela, quem ganha com isso é a comunidade escolar depois de muita luta para conseguir essa autorização.

O prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, falou sobre a autorização: “É um momento de gratidão, pois a prefeitura, juntamente com o conselho escolar, conselho municipal de educação conseguiram entregar uma autorização, que foi um trabalho que foi construído ao longo de vários anos. Portanto a escola Wulfilda Rêgo, pode se orgulhar de ser uma escola autorizada e seus alunos quando daqui saírem, poderão estudar em qualquer escola do país, que não serão discriminado por falta de documentação. Parabenizamos a todos”.

Com informações e fotos de Odilei Santos

