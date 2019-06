Autorização para funcionamento da Escola José Tostes foi renovada

A Escola Municipal Professor José Tostes recebeu nesta segunda-feira (13), por meio da Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação e da 7ª URE, a autorização renovada para funcionamento da escola com validade para mais cinco anos, lembrando que a renovação deve ser feita de 5 em 5 anos.

Durante o processo de credenciamento a escola elaborou seu Projeto Político Pedagógico – PPP, seu regimento interno, foi feita inspeção na escola, análise do corpo docente, formulado um processo e que finalmente depois de análise do Conselho Municipal de Educação, foi aprovada a renovação da autorização de funcionamento da Escola para mais cinco anos.

O Prof. Júnior Barros, membro do Conselho Municipal da Educação, explicou sobre a renovação da autorização da Escola: “Na data de hoje nós estamos entregando resolução de renovação de autorização da Escola Professor José Tostes. A escola foi a primeira escola a ser autorizada no município e hoje estamos renovando porque a validade que nós damos às escolas é de 5 anos, então é uma alegria enorme ao conselho”.

“A felicidade é muito grande receber mais uma renovação de autorização que é o caso da Escola José Tostes, pois foi a primeira escola ser autorizada e você se sente feliz em saber que o nosso trabalho, da equipe da secretaria e da escola está funcionando. O principal objetivo de nosso trabalho são as crianças, pois nós assumimos há pouco mais de um mês as escolas do meio urbano lá na Secretaria Municipal de Educação e já colhemos esses frutos”, comentou Iramir Filho, administrativo da SEMED.

A diretora da escola, Odenilma Canto, também comentou: “É muito significante pra nós, pois é um documento que autoriza a escola a funcionar. Já é a segunda autorização que recebemos e o segundo processo que a gente participa. Iniciamos o processo em janeiro/fevereiro e conseguimos agora, então é muito importante. A escola está autorizada a funcionar, a emitir documentos, a fazer teste classificatório e os alunos que estudam aqui, podem receber seus documentos e estudar em outros lugares, sem problema. É só uma folha de papel, mas é muito importante, então a gente agradece a todos que trabalharam para conseguir essa documentação para a escola”.

“A autorização deles venceu e eles deram entrada na renovação e então todos os quesitos que foram solicitados, foram preenchidos e por isso eles estão recebendo agora um documento de renovação de autorização de funcionamento da escola, onde ela vai ficar com mais cinco anos. A partir desse momento, ela passa a existir de fato e de direito, uma escola sem autorização, existe de fato, mas não de direito. A partir deste momento ela recebe o “alvará” de funcionamento”. comentou o Prof. Carlos Izaías da 7a URE.

