Coral “Júlia Mousinho” do Banco do Brasil se apresentará na despedida de Sant´Ana

A peregrinação de Senhora Sant´Ana, em Belém do Pará, irá até o dia 19/06, sendo que na quinta-feira, dia 20/06, acontecerá a missa de encerramento na Basílica de Nazaré, as 18h, logo após acontecerá a confraternização na Casa de Plácido, com bingo, leilões, e como atração acontecerá a apresentação do Coral do Banco do Brasil "Júlia Mousinho", do qual participam várias obidenses.

O Coral

O Coral da AABB/FENABB JÚLIA MOUSINHO foi criado em 29 de dezembro de 1999 por um grupo de funcionárias do Banco do Brasil apaixonadas pelo canto, com o intuito de promover uma melhor integração entre os funcionários do Banco. Hoje é formado por 25 vozes entre funcionários da ativa, aposentados, familiares, amigos, sendo que destes, 7 são obidenses e está sob a regência de Mário Rinaldo de Oliveira Cunha.

Com repertório que vai do sacro ao popular, o coro se apresenta em agências do Banco do Brasil, em igrejas, instituições de caridade, shoppings e asilos. Também já participou de vários encontros de corais e festivais.

O apoio da Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil-FENABB provou-se fundamental para a existência do coral.

Na apresentação da despedida de Senhora Sant´Ana, que acontecerá na quinta-feira, dia 20 de junho, o coro irá interpretar: Ave Maria - Marco Frisina, Salve Ó Sant'Ana e Hino de Sant'Ana Oficial.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.