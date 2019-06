ALAS realizará Sessão Lítero-Musical com lançamento do Livro de Hélcio Amaral

Nesta terça-feira, 25 de junho, dia consagrado à poesia e aos poetas paraenses, em memória do nascimento do poeta santareno Rui Barata, a Academia de Letras e Artes de Santarém, ALAS e o Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós, IHGTap, se reúne com a família do seu membro recentemente falecido, Hélcio Amaral de Sousa, para fazer uma sessão lítero-musical, ocasião em que será lançado o livro “DO CUTAMBÉM AO XIRIRI” (foto), com memórias e poesias de Hélcio Amaral.

Diversos membros das duas instituições farão declamações de poesias, leituras de “causos” e apresentações musicais.

Com informações de Nilza Verônica de Sousa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.