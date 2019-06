Arraiá dos Pauxis 2019, em Óbidos, iniciou na sexta-feira (21)

O tradicional “Arraiá dos Pauxis”, em Óbidos, iniciou nesta sexta-feira, dia 21 de junho, na Praça da Cultura, onde as apresentações foram bastante diversificadas, com quadrilhas, Dança Portuguesa, Xote, entre outras danças apresentadas pelas escolas do Município de Óbidos.

O Arraiá dos Pauxis, segundo a Secretaria Municipal de Cultura, organizadora do evento, tem como objetivos incentivar, valorizar e difundir uma das maiores manifestações populares da cultura brasileira, que são os Festejos Juninos, por meio dos belíssimos trabalhos criados pelas escolas do município de Óbidos, preservando o folclore e a cultura do povo obidense.

A programação desta primeira noite de muito folclore, as seguintes escolas de apresentaram: A boneca e o Espantalho - Escola do Perpetuo Socorro; Mistura de Ritmos - Escola José Tostes, Quadrilha da Pavulagem - Escola José Veríssimo, Dança Portuguesa - Escola Valente do Couto, Xote Flor de Mandacaru - Escola José Veríssimo, Dança Exaltação Caboclo Amazônico - Escola Felipe Patroni e Dança Girassol Junino - Escola Inglês de Souza.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



