Governo inaugura terminal hidroviário em Terra Santa

Mais de 18 mil moradores do município de Terra Santa, na região do Baixo Amazonas, no oeste do Pará, contam agora com o primeiro Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros da cidade, obra realizada pelo governo do Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH). A inauguração do novo espaço foi realizada nesta sexta-feira (28) e contou com a presença do governador Helder Barbalho; do prefeito municipal, Odair Albuquerque; do presidente da CPH, Abraão Benassuly, e demais autoridades.

Com financiamento da Caixa Econômica Federal, o novo terminal foi orçado em R$ 3.889.594 milhões e tem 744 metros quadrados de área total, entre obras civil e naval. O espaço compreende, ainda, um terminal de cargas, carrinhos para bagagem, guichês para vendas de passagens, banheiros masculino, feminino e para portadores de necessidades especiais, além de cumprir com os padrões de acessibilidade estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

"Além de interligar os municípios do Pará, o terminal hidroviário de Terra Santa vai fazer a conexão com o estado do Amazonas, em especial com a cidade de Parintins e Manaus. Foi uma obra que durou um ano e seis meses, que começou quando o então Ministro dos Portos, atual governador, ajudou na aprovação do projeto que é entregue para a população, um espaço super moderno e confortável", destaca o presidente da CPH, Abraão Benassuly.

Já considerado ponto turístico da cidade, o terminal, que fica às margens do Lago Algodoal, vai permitir uma mobilidade mais eficiente para os cerca de 600 usuários que o local deve receber por dia. Com intensa atividade portuária, vai ser a porta de entrada e saída de Terra Santa, que tem como principais atividades econômicas a agropecuária, comércio e turismo.

Para o morador de Terra Santa, Milenilson Freitas, a inauguração representa um marco histórico para a cidade. "É um sonho antigo para a população que vem sofrendo ano a ano com as chuvas no inverno amazônico. Hoje, podemos contar com algo nosso, de qualidade, padrão e isso demonstra para as pessoas de fora que o município é bonito, está começando a crescer e se desenvolver", ressaltou o operador de equipamentos. "A visita do governo aqui é um orgulho e alegria grande pra gente, porque demonstra o carinho que ele tem pelos municípios do Pará, de modo especial para Terra Santa", completou.

Terminais - Desde o início do ano, a CPH vem trabalhando em ritmo acelerado em obras de mobilidade e infraestrutura hidroviária no Pará. Além de Terra Santa, atualmente, estão sendo construídos outros seis terminais hidroviários na região do Baixo Amazonas: Santarém, Santana do Tapará, Almeirim, Curuá, Faro e Prainha. As obras totalizam R$ 82.102.809,31, com recursos financiados pela Caixa.

Pelo cronograma de obras na CPH, o terminal de Curuá deverá ser concluído em setembro, enquanto que os de Almeirim, Prainha e Faro deverão ser finalizados em novembro, e o de Santana do Tapará, em dezembro. Já o Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros de Santarém, com previsão de entrega para março de 2020, já desponta como o mais moderno do Brasil. A previsão é de que, depois de entregue, o espaço receba, em média, 5 mil passageiros por dia. Orçada em R$ 59.884.105,61 milhões, a obra é realizada no bairro da Prainha e vai melhorar a mobilidade para mais de 302 mil usuários no município.

"Quero começar agradecendo a Deus e ao governador, que fez questão de estar presente em Terra Santa para entregar esse terminal hidroviário belíssimo que a cidade necessitava. Fico feliz em ver o Helder iniciando outras obras, como também não vai deixar nenhuma inacabada, isso é muito importante", destacou o deputado Federal, Júnior Ferrari.

