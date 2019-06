Romaria Fluvial de São Pedro foi realizada em Óbidos

Foi realizada nesta sexta-feira, dia 28, em Óbidos, a tradicional Romaria Fluvial de São Pedro, padroeiro dos pescadores, coordenado pela diretoria da Colônia de Pescadores de Óbidos, Z-19, o qual saiu da comunidade de São Raimundo, na Costa Fronteira, até a sede da colônia dos pescadores.

O Círio Fluvial faz parte da programação da Festividade de São Pedro, que está acontecendo neste final de semana, 29 e 30 de junho, para a qual os diretores da Z-19, prepararam uma programação toda especial:

No dia 29, após o círio fluvial, houve uma missa na Colônia Z-19, as 9h. Às 22h acontecerá a tradicional Seresta com o Trio Recordações, Tony Amaral, Gracerlane e Banda 220.

No dia 30 de junho, as 13h acontecerão o super bingão e leilões com valiosos prêmios, e muita música ao vivo.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade e Emerson Canto

