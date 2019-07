Sant´Ana Peregrina está em Santarém e chegará em Óbidos dia 06 de julho

A Imagem peregrina de Sant´Ana já passou por Manaus, Belém, Macapá e agora está Santarém, onde já visitou as casas de muitos obidenses residentes na Perola do Tapajós, sendo que após o encerramento da peregrinação em Santarém a imagem irá para Óbidos.

Segundo informações, a Santa Peregrina chegará a Óbidos no dia 06 de julho, às 18h, a qual será conduzida de Santarém para Óbidos no Navio Hospital Papa Francisco, onde serão recepcionados pela comunidade obidense que aguardam ansiosamente a chegada do Navio e da imagem peregrina de Sant´Ana.

A Diocese de Óbidos fará a recepção do navio, sendo que logo após sua chegada será celebrada uma missa com a presença de Sant´Ana Peregrina, em seguida será realizada a cerimonia de entrega das chaves do Navio Papa Francisco e no encerramento terá apresentações culturais.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2726-sant-ana-peregrina-esta-em-santarem-e-chegara-em-obidos-dia-06-de-julho#sigProId020306320a View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.