Sant´Ana Peregrina se despede de Santarém com missa na Catedral de Conceição

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 05, a despedida de Senhor Sant´Ana da cidade de Santarém com uma Missa celebrada na Catedral NS da Conceição, onde reuniu os devotos de Sant´Ana, com a presença de muitos obidenses que foram se despedir da padroeira.

Após a celebração, a imagem de Sant´Ana foi entregue a Irmã a Lúcia Maria e a Irmã Ruth, que a levaram até o Navio Hospital Papa Francisco que saiu de Santarém por volta das 05h deste sábado, dia 6, com destino a cidade de Óbidos, onde será recepcionado por membro da Diocese de Óbidos, da Coordenação da Festividade e da população, com uma programação especial.

Durante a sua estada em Santarém, a imagem peregrina passou por várias residências como: do Sr. Norberto Guimarães Florenzano, do Sr. Manoel Gomes Ventura Júnior; da Sra Maria do Carmo; da Sra. Marcina Canto; da Sra. Enedina Amaral, entre outras, sempre levando alegria e esperança aos que estiveram presentes nas celebrações, que sempre reuniu muitos obidenses, que foram rever sua padroeira.

Lembrando a Festividade de Senhora Sant´Ant´Ana iniciará no dia 14 de julho, com o Círio Fluvial que sairá da Cidade de Juruti, passando pela Comunidade do Muratubinha, até Óbidos, e irá até o dia 26 de julho, com uma vasta programação cultural e religiosa.

Participe!

www.obidos.net.br

Com informações e fotos de Gláucio Marinho

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2727-sant-ana-peregrina-se-despede-de-santarem-com-missa-na-catedral-de-conceicao#sigProIdd874b6f246 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.